Yildiz torna in panchina in Juve Udinese di domani? L’ultima idea di Allegri non prevede il giocatore turco tra i titolari

Vigilia di campionato per la Juve, che domani ospiterà l’Udinese nella giornata numero 24 di questa Serie A. Nel posticipo con i friulani potrebbe non giocare Kenan Yildiz, che ad oggi sarebbe diretto verso un posto in panchina.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, al posto del turco dovrebbe esserci dall’inizio Federico Chiesa, alla prima da titolare in campionato di questo 2024, in coppia con il rientrante Milik in cerca di riscatto dopo il rosso rimediato contro l’Empoli.

