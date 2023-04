Nemanja Matic, centrocampista della Roma, si è raccontato in un’intervista ai canali dell’UEFA: le dichiarazioni del serbo

Nemanja Matic, centrocampista della Roma, ha parlato così ai microfoni di UEFA TV.

LE PAROLE – «Io sono focalizzato solo sulla partita, così come la squadra, e studiamo gli avversari. Alle persone piace dire che un giocatore è bravo solo per l’ultima partita fatta, io dico che un giocatore è bravo per la prossima partita. Mi rilasso, giusto poco prima dell’inizio sento che inizia a salire un po’ di tensione ma, non appena inizia la partita e io tocco il mio primo pallone la tensione sparisce. Sono concentrato solo sul campo, sui miei compagni e i miei avversari».

