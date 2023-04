Julian Nagelsmann prossimo allenatore del Tottenham? Il tecnico tedesco, attualmente libero: ha fatto una chiara richiesta

Secondo quanto riferito dal The Indipendent, Julian Nagelsmann sarebbe il primo candidato per sedere sulla panchina del Tottenham in vista della prossima stagione.

Il tecnico tedesco non avrebbe chiuso le porte a questa opportunità, facendo però una chiara richiesta: vuole pieni poteri sul mercato del club.

