Le parole di Jorge Mendes, agente di José Mourinho, sull’esonero del portoghese dalla Roma. Tutti i dettagli

Jorge Mendes, agente di José Mourinho, ha parlato a Il Romanista dell’esonero dalla Roma.

ESONERO– «Sono rimasto sorpreso. Non me lo aspettavo. Ha la coscienza tranquilla. Sa di aver lavorato tanto e bene nonostante la Roma avesse una rosa più limitata rispetto all’Inter e la Juventus. D’accordo il nono posto, ma quanti sono i punti di distacco dal quarto? Cinque, e alla fine del campionato mancano 18 giornate. Lui voleva continuare ed era convinto che avrebbe fatto bene anche se la situazione non era facile. Trattativa Mai. Non c’è stata nessuna trattativa».

FUTURO– «È troppo presto per dirlo adesso. Gli arabi lo hanno già chiamato, mesi fa, e gli hanno fatto una proposta economica folle, ma lui ha deciso di continuare nella Roma perché la ama».

