Sabato pomeriggio alle 18 il Milan affronterà la Roma all’Olimpico: vediamo insieme i precedenti tra le due squadre

All’andata è finita 2-2, con i giallorossi bravi a recuperare nei minuti finali due reti di svantaggio .Entrambe le squadre sono in semifinale delle coppe europee: il Milan in Champions, la Roma in Europa League. La Roma in casa è solo quinta per punti guadagnati in classifica.

Totale gare: 87 Vittorie Roma: 26 Pareggi: 31 Vittorie Milan: 30

