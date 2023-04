Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha analizzato la prossima sfida contro la Roma in campionato: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Milan Tv, Rade Krunic ha analizzato anche la prossima sfida contro la Roma:

«Lo scontro diretto sicuramente pesa molto di più, diciamo che sono in ballo sei punti. Se vinci sei molto avanti, come ora che abbiamo vinto contro il Lecce e le altre squadre hanno perso. Abbiamo guadagnato qualcosa e sarà così anche sabato, una partita tosta contro un avversario forte che sta facendo bene. Noi però siamo il Milan e andiamo sicuramente a Roma per vincere».

