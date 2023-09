All’Olimpico, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Carlo Pranzoni inviato) – All’Olimpico, Roma e Milan si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Roma-Milan: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio all’Olimpico

4′ Prime fasi di studio. Il Milan fa girare molto il pallone, la Roma attende cercando di colpire in contropiede

5′ Occasionissima Milan. Dopo uno scambio con Giroud, Loftus-Cheek entra in area e calcia. Palla ribattuta da un difensore, con Celik che salva all’ultimo a porta vuota

6′ Rapuano va al Var per un possibile rigore in favore dei rossoneri

7′ Rigore per il Milan. Rapuano indica il dischetto dopo controllo al Var per l’entrata di Celik su Loftus-Cheek, considerata in ritardo

Roma-Milan 0-0: risultato e tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. A disp. Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli; Lukaku. All. Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp. Sportiello, Mirante; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor. All. Pioli.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini

