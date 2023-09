Rinforzo dell’ultima ora per la difesa dell’Udinese: in arrivo dal Bayern Monaco il giovane croato Tikvic a titolo definitivo

L’Udinese ha chiuso con il Bayern Monaco per Antonio Tikvic, giovane difensore croato che arriva a titolo definitivo. Di seguito il comunicato del club.

«Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato Antonio Tikvic dal Bayern Monaco. Il giovane difensore arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Classe 2004, Tikvic è un difensore centrale con buon piede e dotato di grande struttura fisica. Nasce ad Amburgo il 21 aprile 2004 è cresciuto nelle giovanili del St Pauli prima di trasferirsi in quelle dell’Amburgo. Nel 2018 passa al Niendorf dove viene notato dall’Eintracht Francoforte che se lo assicura. Nel 2021 passa al Turkgucu Munchen con cui gioca 5 partite in terza serie tedesca e si mette in evidenza tanto da essere ingaggiato dal Bayern Monaco la scorsa estate.

Gioca in Regionaliga con la seconda squadra bavarese raccogliendo 14 presenze con un gol nella passata stagione e 4 nell’inizio di quella attuale. Tikvic rappresenta la Croazia e vanta 2 presenze con la nazionale croata under 18 e diverse con l’under 19. Indosserà la maglia numero 16».

