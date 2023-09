Le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta degli scaligeri contro il Sassuolo

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Il risultato è frutto di nostri errori. Abbiamo preso gol su palla persa da noi, una situazione che non deve avvenire. In questo momento la squadra si è spesa, forse anche dal punto di vista qualitativo abbiamo alzato il livello ma ci sono giocatori che non sono al meglio ancora. Oggi abbiamo pagato questo. Era una partita alla nostra portata, peccato. Sull’1-1 ho avuto anche la sensazione di poter vincere la partita. Al Sassuolo non puoi concedere certe transizioni e loro le hanno sfruttate al meglio».

CALO DI CONCENTRAZIONE – «Non è un fattore di concentrazione. Sono arrivati alcuni giocatori non al top e qualche altro è rientrato dopo un lungo dopo. Mi aspettavo un leggero calo di condizione ma rientra nel processo di crescita della squadra. Ho visto cose buone ma dobbiamo gestire meglio i palloni persi. Ci sono tante cose su cui lavorare».

ARRIVO A VERONA – «Io ho trovato grande disponibilità. In questo momento c’è dispiacere per la partita però vedo cose positive. Siamo concentrati per far crescere la squadra. Ho visto che possiamo creare un’identità forte e la possiamo trovare».

FINE DEL MERCATO – «Anche in questo caso è stata una settimana non facile da gestire. La società è stata brava a resistere ad offerte importanti. Finalmente si è chiusa questa sessione e adesso non ci saranno più disturbi. I migliori rinforzi sono i ragazzi che avevamo già. La sosta arriva nel momento giusto per cercare di andare a colmare quelle lacune fisiche di alcuni giocatori che devono adattarsi».

