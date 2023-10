Soltanto un pareggio nella sfida appena terminata tra la Roma ed il Milan Primavera: il match del settimo turno di campionato finisce 0-0

Non arriva la vittoria ma un punto importante per il Milan Primavera di Ignazio Abate nel match di oggi contro la Roma. La sfida era valevole per la settima giornata di campionato.

Nessuna rete da entrambe le parti, il risultato finale dice 0 a 0.

The post Roma Milan Primavera: il match termina sullo 0 a 0. Ecco com’è andata appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG