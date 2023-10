L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha voluto dire la sua in visto del match di domani dei rossoneri contro la Juve

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si sofferma sulla partita di domani tra Milan e Juve.

LE PAROLE – «Chi è più forte? Il Milan, molto nella partita dipenderà dal Milan. Se è un collettivo, deve giocare da collettivo: in quel caso metterà in difficoltà la Juventus, perché sappiamo già che la Juventus non riuscirà a giocare da collettivo. Difenderà con 10-11 giocatori e farà ripartenze, bene come sa».

QUI LE ALTRE DICHIARAZIONI DI SACCHI.

