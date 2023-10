È appena terminato il match tra Roma e Monza valido per il nono turno di campionato: successo dei giallorossi grazie ad El Shaarawy

La Roma agguanta la vittoria allo scadere contro il Monza, nel match della nona giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vincono per 1 a 0 grazie alla rete di El Shaarawy arrivata al 90′.

La squadra di Mourinho in superiorità numerica per più di metà gara per via dell’espulsione dell’ex Inter, Danilo D’Ambrosio. Nel prossimo turno di campionato i giallorossi sfideranno proprio i nerazzurri a San Siro.

L’articolo Roma-Monza 1-0: vittoria in extremis dei giallorossi proviene da Inter News 24.

