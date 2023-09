José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato così dopo il match di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Dazn le dichiarazioni di José Mourinho dopo Genoa-Roma, terminata con il punteggio di 4-1.

PAROLE – «Non ho tanto da dire, a fine partita non ho parlato neanche con i giocatori. Abbiamo iniziato male, il gol è brutto come a Verona. Abbiamo avuto una reazione e abbiamo pareggiato, poi la struttura della squadra è peggiorata con l’infortunio di Llorente. Con Mancini ammonito e visto il profilo dell’arbitro, abbiamo ricambiato struttura. Quando è arrivato il gol in fuorigioco di Lukaku, sentivo che il pareggio poteva arrivare perché avevamo dominio pur senza grossa qualità e loro erano bassi. Con il 3-1 la partita è finita e il 4-1 è fuori contesto. Loro hanno anche giocato 48 ore prima di noi. Al di là di questo, al momento ogni tiro in porta è gol e anche oggi è andata così: non sto parlando solo di Rui Patricio. E’ un momento così: io lo sento dalla panchina e i giocatori in campo. Peggior avvio? E’ anche il peggiore della mia carriera, ma anche la prima volta nella storia della Roma che ha giocato due finali europee di fila».

