José Mourinho, tecnico della Roma, ha analizzato la corsa Champions League a due giornate dal termine: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai canali ufficiali della Roma, José Mourinho ha analizzato così la corsa Champions che vede coinvolto anche il Milan:

«Faremo dei cambi. È da tanto che li facciamo, magari per questi cambi siamo in finale, magari per questi cambi non siamo in una posizione migliore in campionato. Io dico sempre che una finale europea si gioca una volta nella vita, poi c’è chi ne gioca di più, ma il concetto è si gioca una volta nella vita e questi ragazzi possono farlo la prossima settimana».

