Le parole di Mourinho su Nicolò Zaniolo: «Ho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua»

Jose Mourinho ha parlato delle vicende di mercato di Zaniolo. Di seguito le parole a DAZN del tecnico della Roma.

ZANIOLO – «Per me ha parlato il direttore, l’importante è aver vinto la partita e aver fatto bene. Su Zaniolo ho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua. Il mercato è aperto, lui ha voglia di andare. Che passo indietro? Ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via».

CASO JUVE – «Non voglio parlare di queste cose che riguardano i tribunali, guardo alla classifica con la Juventus nella situazione di qualche giorno fa. Adesso avremmo gli stessi punti, poi se è stata colpevole credo sia giusto che paghi. Adesso stiamo facendo bene, dopo il Mondiale abbiamo fatto buoni risultati. La squadra sta andando benino, sarà più difficile quando giocheremo tre volte alla settimana e soffriremo di più»

