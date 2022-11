Mourinho esulta per la vittoria ma non pensa al derby della prossima giornata: «Quando si pensa alla partita successiva finisce male». Poi non replica a Sarri

Le parole a DAZN di Mourinho dopo la vittoria di Verona:

PARTITA – “Vedo questa gara con un sentimento di appoggio al Verona perché hanno lottato tanto per uscire da questa partita con un punto. Bocchetti è un allenatore giovane, bravo, ha organizzato la squadra molto bene in 10 e ci ha creato tante difficoltà. Hanno lottato e fatto tutto, hanno fatto bene a prendere qualche minutino in più a stare fermi, sono contento per la mia vittoria, non sono ipocrita, però ho un sentimento positivo con loro”.

DERBY – “Non mi interessa per niente, ora mi interessa la partita successiva. Quando un allenatore pensa a una partita e non alla prossima, di solito non finisce bene. Ho avuto un’esperienza di questo tipo e se tu fai un errore, è difficile convivere con l’errore, è difficile ammettere le proprie colpe e comincia a sparare affinché l’attenzione vada da altre parti. Rifiuto completamente di parlare della prossima partita di campionato, se lo fa uno dei miei giocatori sbaglia. Pensiamo al Ludogorets, poi alla Lazio. Parole Sarri? No comment”

ZANIOLO – “Il gol gli darà fiducia il suo senso di giocatore di squadra, di aiutare la squadra, non sono mai frustrato o arrabbiato con lui se non segna. È un ragazzo che dà tutto quello che ha, subisce tanti falli, sono sempre contento di Nicolò”.

L’articolo Roma, Mourinho: «Derby? Non ci penso minimamente. Il Verona ci ha creato difficoltà» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG