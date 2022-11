José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo

PAROLE – «Abbiamo fatto una buona partita, con un atteggiamento positivo, serio, sono stati due giorni difficili. Una squadra che voleva vincere contro un avversario difficile, mi dispiace che lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Non mi hai visto parlare così di Ibanez con la Lazio perché l’atteggiamento è top, l’errore fa parte del gioco. L’atteggiamento non professionale e corretto con i compagni è quello che mi dispiace, è un punto fuori casa che è sempre un risultato non negativo. Sono contento per l’atteggiamento generale della mia squadra. Ho avuto sedici giocatori in campo e mi è piaciuto l’atteggiamento di quindici. Ad un altro ho detto perché questo atteggiamento solo oggi e non sempre. Adesso vedremo di chiudere questo periodo con tre punti».

