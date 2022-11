Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, sulla forza economica della sua squadra e sul divario col calcio inglese

José Mourinho ha parlato dal ritiro giapponese della Roma. Il portoghese ha rimarcato il grande divario economico con il calcio inglese.

L’AMMISIONE DI MOURINHO – «Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier, ma Tammy voleva mettersi in mostra e la Roma era l’ideale. Matic invece ha 34 anni, ci conosciamo e serviva per portare esperienz»

