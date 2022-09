Roma, Mourinho: «Non piango con il mercato chiuso». Le parole del tecnico giallorosso

José Mourinho ha parlato a DAZN prima di Roma-Atalanta.

Le sue parole: «La squadra sta bene. Abbiamo avuto anche la fortuna di giocare in superiorità numerica, quindi con meno intensità. Alcuni giocatori hanno giocato 90 minuti, altri meno. L’Atalanta è sempre dura, brava a fare il suo gioco e a mettere in difficoltà gli avversari. Con il mercato chiuso, non ha senso piangere. Infortunio di Karsdorp? Abbiamo recuperato Zalewski, che può giocare al posto di Karsdorp. Pensiamo che entro due mesi tornerà. Se Zaniolo sta bene, deve iniziare le partite e, per affrontare una squadra come l’Atalanta che gioca uomo contro uomo, lui più servire per vincere i duelli individuali».

