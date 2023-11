Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato. Le sue dichiarazioni:

PEDRO – «E’ un fantastico giocatore però poteva fare anche nuoto perché si è buttato in piscina in modo fantastico».

SARRI – «“E’ sempre ultra simpatico con me. Ci siamo trovati prima della partita e abbiamo scherzato sulle parole in settimana, ci vogliamo bene davvero. Per le prossime giornate nessuno dei due piange e nessuno dei due ride. Questo è il senso del pareggino».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG