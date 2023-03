Il tecnico portoghese giura amore alla Roma: Mourinho si sofferma sulla sua avventura alla guida del club giallorosso

Mourinho giura amore alla Roma, le dichiarazioni riprese dall’ANSA:

“Il modo più facile per definire un grande club è dire ‘vince tanto e quindi un top club’. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora più bella quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io a ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo”.

L’articolo Roma, Mourinho: «Questo è un grande club anche senza vittorie» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG