Il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni si è espresso sui temi caldi di casa Inter: le dichiarazioni sul lavoro di Inzaghi sulle frequenze di Radio 24

Intervenuto a Tutti Convocati Ivan Zazzaroni ha parlato così dell’Inter di Inzaghi:

“Da Brozovic mi aspetto che inizi a giocare ora, gli slavi spesso quando arrivano a fine corsa danno il meglio, vedi Perisic l’ultimo anno all’Inter. Inzaghi punta sui giocatori esperti, i giovani sono stati sacrificati.

Conte? Quando non abbiamo un c***o da scrivere scriviamo di Antonio. Se lui dovesse decidere una situazione non vincente in partenza, significherebbe che Conte è cambiato“.

L’articolo Zazzaroni: «Inzaghi ha sacrificato i giovani. Conte? Quando non abbiamo niente da scrivere…» proviene da Inter News 24.

