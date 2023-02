La Roma ritrova Wijnaldum e Mourinho potrebbe già convocarlo per la sfida di questa sera in Coppa Italia

Il centrocampista rientrato, dopo l’infortunio di inizio anno, si è allenato in gruppo e spera nella convocazione e sicuramente rientrerà nella lista Uefa per le coppe. I giallorossi hanno così la possibilità di avere un’altra alternativa in mezzo al campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

