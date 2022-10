Roma, oggi rifinitura per i giallorossi alla vigilia del match di ritorno contro il Betis Siviglia: out Dybala ma non solo

Roma alle prese quest’oggi con l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match di Europa League contro il Betis Siviglia.

Assente l’infortunato Dybala, così come l’altro indisponibili Karsdorp. Non c’era neanche Nicolò Zaniolo che, come ricordato da Sky Sport, dovrà scontare ora la squalifica in Europa.

