La Lazio perde e la Roma a Verona ha l’occasione del sorpasso per arrivare al derby con il morale ancor più alto

La Lazio perde e la Roma a Verona ha l’occasione del sorpasso per arrivare al derby con il morale ancor più alto.

I giallorossi giocheranno alle 18:30 al Bentegodi e dovranno fare i conti con le assenze, oltre a Dybala anche Spinazzola si è fermato in allenamento. Assenze pesanti ma che Mourinho dovrà per forza superare per continuare a fare punti. Il pensiero è senza dubbio a Verona, poi si guarderà al derby del weekend ma nel mezzo anche la sfida di Europa League. Mourinho studia l’operazione sorpasso ai rivali biancocelesti.

L’articolo Roma, operazione sorpasso proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG