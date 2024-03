Le parole di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Monza

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Monza. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Era una partita difficile con tante insidie, il Monza è una squadra alla quale piace giocare. Abbiamo fatto il nostro gioco come ci ha chiesto il mister. Il nostro percorso prosegue bene».

COESIONE DEL GRUPPO – «Lavoriamo tutti i giorni sotto questo aspetto, quando non hai più energie dai una mano al compagno per inerzia, anche questo fa parte del nostro percorso di crescita. Bisogna lavorare ancora tanto ma abbiamo vinto una grande partita e dobbiamo andare avanti così».

DE ROSSI – «Mi sono sempre aspettato che diventasse un grande allenatore, mi sta sorprendendo sotto tanti punti di vista per come cura ogni singolo dettaglio. Bisogna lavorare tanto e bene, i risultati stanno venendo, siamo felici ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente. Se questo è l’inizio ragioniamo su cosa può diventare la Roma continuando a lavorare sulla mentalità. Era importante vincere, ci aiuta anche a giocare la sfida col Brighton, abbiamo fatto belle cose in Europa negli ultimi anni, è una squadra forte ma noi daremo tutto sul campo».

