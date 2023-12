Le parole di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, prima del calcio d’inizio della partita con la Fiorentina

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Diciamo che questa stagione è iniziata subito con uno stop, poi un altro anche più fastidioso, perchè rientrare dopo due mesi è sempre difficile. Adesso sono un paio di settimane che riesco a lavorare bene e oggi vediamo come andrà, ma io mi sento bene. Fiorentina Secondo me sarà importante essere aggressivi perchè giochiamo in casa ed è giusto preparala così, poi spetterà a noi e alle individualità della squadra per fare la differenza»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG