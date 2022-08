La Roma supera di misura la Salernitana, quanta qualità in campo sono mancati soltanto i gol per la squadra di Mourinho

La Roma supera di misura la Salernitana, quanta qualità in campo sono mancati soltanto i gol per la squadra di Mourinho.

Dybala, Pellegrini, Zaniolo, Abraham tutti insieme in campo nell’undici titolare del portoghese. Tantissima la qualità in campo e il tecnico a fine partita si è detto contento della prestazione dei suoi ragazzi. Una formazione migliorata e che ha intrapreso la strada giusta per rientrare nelle prime quattro di A. A Salerno arriva la prima Joya per Mourinho: l’esordio di Dybala a cui è mancato soltanto il gol per la ciliegina perfetta (fermato dal palo).

L’articolo Roma, per Mourinho la prima Joya: questa la strada giusta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG