Il Palermo, dopo la vittoria all’esordio in B contro il Perugia, guarda al mercato: Stulac e Segre vicini al rosanero

Il Palermo di Corini ha iniziato bene la stagione. La vittoria sul Perugia con i gol di Brunori e Elia ha aumentato l’entusiasmo della piazza.

Dal campo al mercato, i rosanero in queste ore potrebbero regalare un doppio colpo dalla A per Corini. Stulac e Segre, infatti, nei prossimi giorni vestiranno la maglietta del Palermo per due rinforzi importanti per la cadetteria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

