In casa Torino si aspetta il ritorno di Lukic per le scuse, ma la Roma resta alla finestra per una possibile trattativa

In casa Torino tiene banco la situazione di Lukic. Il centrocampista è atteso al Filadelfia per le scuse a società e compagni, ma non mancano le voci di mercato sul serbo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti la Roma resta alla finestra. Cairo valuterà in base alla decisione di Lukic se portare avanti il rinnovo (in caso di scuse) oppure cedere il ragazzo. Potrebbe scatenarsi una nuova asta visto che anche Crystal Palace e Siviglia hanno effettuato sondaggi.

L'articolo Torino Lukic, atteso al Filadelfia: la Roma alla finestra proviene da Calcio News 24.

