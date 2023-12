Le parole di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-Napoli. Di seguito le sue parole.

BILANCIO – «I bilanci si fanno a fine stagione. Sono successe tante cose, ma non è il momento di fare i bilanci. Importante vincere oggi in casa: la corsa Champions sarà fino alla fine con tante squadre. Il Bologna non ha la rosa di altri, ma sta facendo una grande rosa, ma è ancora presto».

DIFESA E BONUCCI – «Io sono sempre stato chiaro: c’è un reparto in cui siamo in insufficenza numerica, ma abbiamo paletti che non ci permettono di scegliere chi vogliamo. Il mercato è ancora tempo, abbiamo tempo e dobbiamo ragionare, evitando di commentare i tanti nomi, che poi qualcuno ci azzecca».

MOURINHO – «In questo momento la palla è nostra perchè dobbiamo giocare. Queste cose si vedono poi nei momenti opportuni».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG