I nerazzurri vincono anche contro i pugliesi grazie a due giocate dei singoli: ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: stranamente più impegnato rispetto al solito ma lui risponde sempre presente.

BISSECK 7,5: per essere un difensore ha classe, veramente tanta classe, la sua volée a fine primo tempo sbatte sulla traversa ma meritava sicuramente miglior sorte. Non si abbatte e solo all’azione successiva trova la prima rete del match. Difensivamente non soffre mai.

ACERBI 7: solidissimo, in un paio di occasioni è costretto a rischiare il tackle, non si sottrae riuscendo ad essere anche pulito. Annulla Piccoli e Krstovic.

BASTONI 6,5: nessun affanno in fase difensiva, più di qualche bella giocata in proiezione offensiva.

DARMIAN 6,5: quando Bisseck sale lui assume una posizione più conservativa per contenere Banda, a fine gara però prova anche a segnare di sinistro.

BARELLA 7: come al solito molto vivace, nella ripresa perde diversi duelli con Kaba ma nel finale chiude la gara col 2-0. Nell’occasione dimostra freddezza da attaccante vero. (Dall’88’ KLAASSEN s. v.).

CALHANOGLU 6,5: il Lecce si chiude bene rendendogli non semplice l’impostazione della manovra. Lui non dispera e si rende utile dalle palle inattive, suoi i due cross per Bisseck che prima colpisce la traversa e poi segna. Dopo queste torna in ombra. (Dal 75’ ASLLANI 6: uno straordinario Falcone gli nega il gran goal di destro).

Yann Bisseck

MKHITARYAN 7: sempre nel vivo del gioco, sa quando ripiegare e quando invece inserirsi. Ottima prestazione anche senza goal e assist. (Dall’88’ FRATTESI s. v.).

CARLOS AUGUSTO 6: gara onesta, si propone spesso ma non viene sempre servito coi giri giusti perché rispetto a Dimarco ha una falcata molto più lunga. Respinge un tiro pericoloso di Gendrey. (Dall’84’ PAVARD s. v.).

THURAM 5: sbaglia molti palloni e ne protegge veramente pochi, sembra un altro senza Lautaro. (Dall’84’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

ARNAUTOVIC 6,5: entra subito in partita ma un super intervento di Falcone gli nega l’1-0, successivamente è bravo in rifinitura ma sprecone al momento della conclusione. Inventa letteralmente il 2-0 con un colpo di tacco di classe purissima. La volontà non gli manca, il cinismo sotto porta sì.

INZAGHI 6,5: la sua squadra fa la partita per larghi tratti contro un avversario non semplice. Solo nella ripresa i suoi concedono un po’ troppo ai pugliesi, lui capisce che è il momento di inserire forze fresche e l’Inter, grazie anche ad Arnautovic e Barella, porta a casa i 3 punti senza grossi patemi.

Inter-Lecce, le pagelle: alla scoperta della classe di Bisseck, quella di Arnatuvic la si conosceva, male Thuram

