La Roma ha presentato la terza maglia per la stagione 2022/2023: c’è il ritorno dello storico stemma ASR

Attraverso i propri profili ufficiali, la Roma ha presentato la terza maglia per la stagione 2022/2023. Una divisa nera, con colletto e i bordi delle maniche in una tonalità ancora più scura di nero. Su tutto il kit, disegni in verticale tra il grigio e il rosa.

C’è poi il grande ritorno dello storico stemma ASR. La nuova maglia farà il suo debutto questa sera in Europa League contro l’Helsinki.

(𝗔𝗦𝗥) ⚫️💗 Ecco il nostro nuovo Third Kit @newbalance, con il ritorno dello storico stemma ASR 😍#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/BKhFUs6YTJ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2022

