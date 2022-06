La Roma batte un colpo, preso Matic che a giorni farà le visite mediche e firmerà un contratto con la società giallorossa.

Colpo della Roma, preso Nemanja Matic che farà le visite mediche a giorni la società giallorossa. Il giocatore, mediano firmerà un contratto di un anno con opzione per un ulteriore anno nella stagione seguente 2023/2024. Il 33enne dopo anni sbarcherà finalmente in Italia, con la maglia giallorossa.

Mourinho

Mourinho ha già allenato il centrocampo all’epoca del Chelsea oltre che del Manchester United e lo conosce perfettamente. Quest’anno il giocatore tra campionato e coppe ha raccolto 30 presenze condite con 4 assist. Il calciatore nato a Sabac in Serbia alto 1,94 e sinistro sarà probabilmente il giocatore che sostituirà in rosa Oliveira. Il giocatore sarà un potenziale titolare della rosa, ovviamente data l’età sarà oggetto di parecchio turnover con probabilmente gli altri acquisti che arriveranno o i giovani che saliranno in rosa.

