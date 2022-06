Il capitano della Lazio Stefan Radu si sta accordando per restare ancora un altro anno nella capitale.

La Lazio ha trovato l’accordo per il rinnovo annuale di Stefan Radu: il capitano aveva il contratto in scadenza a fine mese ma resterà in biancoceleste. Il difensore in Italia ha giocato solo nella sua attuale squadra: l’anno prossimo sarà il suo sedicesimo con la maglia della Lazio.

Maurizio Sarri

Classe 1986, è abile a giocare sia a 3 che a 4 in difesa e soprattutto è sia difensore centrale che terzino sinistro; l’accordo è stato trovato ma diventerà ufficiale in un secondo momento a causa dei problemi che ha il club di Lotito con l’indice di liquidità. Stefan Radu è il recordman di presenza all time della squadra capitolina con 24 presenze.

