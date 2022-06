La Juventus ha deciso di non portare avanti il discorso per Luis Muriel nemmeno con l’inserimento di Demiral.

Allegri e la dirigenza della Juventus considerano troppo alta la richiesta dell’Atalanta pari a 20 milioni di euro per Luis Muriel, per l’età del giocatore colombiano che è trentuno. L’idea dei bergamaschi era quella di scambiarlo con i soldi che servono per il riscatto di Demiral, che poi sarebbe stato venduto da altre parti per cifre superiori ma con calma visto che ad oggi nessuna squadra è ancora profondamente interessata ad investire oltre 30 milioni sul turco.

Luis Muriel

La Juventus non ha dunque voglia di sborsare oltre 15 milioni per un giocatore già avanti con l’età. Quindi si è informata con il Verona per la situazione di Simeone, l’attaccante argentino farà 27 anni ed è considerato papabile per il ruolo di vice Vlahovic con il costo di 15 milioni. Ovviamente dovrebbero incastrarsi molti accordi tra il giocatore che dovrebbe accettare l’iniziale panchina e il Verona se vuole valutare offerte nel corso di tutto il mercato. Ma il tutto è in movimento e il mercato è sempre molto imprevedibile.

