L’ex attaccante della Roma Rizzitelli ha parlato del problema del gol in casa giallorossa

Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del problema del gol in casa giallorossa.

NESSUN PROBLEMA – «Il problema del gol non è quando crei e non segni. È quando proprio non riesci a creare, perché in quel caso è più complicato trovare soluzioni. Capisco che ci sia un po’ di rammarico, quando crei tanto come fatto con l’Atalanta e poi non riesci a vincere ci sta che ti dia fastidio e ti arrabbi. La Roma ha giocato molto bene, è normale il rammarico di non aver fatto gol. Ma non ne farei una tragedia, il problema è quando fatichi a creare gioco».

ATTACCANTI – «Gli attaccanti vivono momenti sì e altri no. Vedi Dybala: adesso gli riesce tutto, ogni pallone che tocca è gol. Tammy sta vivendo il momento opposto, potrebbe tirare in qualsiasi modo e contro qualsiasi squadra, ma il pallone non entrerebbe. Pure lo scorso anno prima non aveva iniziato bene, poi prendeva solo pali, ma quando si è sbloccato non si è fermato più».

L’articolo Roma, Rizzitelli: «Problema gol? Capisco il rammarico, ma non ne farei una tragedia» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG