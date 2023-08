All’Olimpico, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Inviato all’Olimpico) – All’Olimpico, Roma e Salernitana si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Roma-Salernitana: sintesi e moviola

1′ Si parte. Iniziato il campionato di Roma e Salernitana

5′ Prime fasi di studio tra le due squadre

6′ Primo tentativo dalla distanza di Kastanos, pallone che finisce abbondantemente alto

7′ GOL DI BELOTTI! Si sblocca in campionato dopo più di un anno il gallo. Scucchiaiata dentro l’area, l’attaccante controlla di destro e poi con l’altro piede fulmina Ochoa

9′ Dopo breve check, l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco dell’attaccante

16′ GOL DELLA ROMA! Ancora Belotti e adesso è tutto buono. Lancio dalle retrovie, l’attaccante di fisico supera Fazio, fa secco Gyomber in dribbling e fulmina Ochoa in disperata uscita

20′ Ancora Roma in avanti, ma il tentativo da fuori di Mancini è impreciso e va alto

23′ Pericolosa ancora la Roma. Angolo di Aouar, Cristante cerca il gran gol di tacco ma la palla si spegne a lato di poco

25′ Cooling break. Piccola pausa per le due squadre

30′ Primo squillo anche di Bove. Ci prova da lontano, palla fuori dallo specchio

33′ A un passo dal raddoppio la Roma. Svetta Smalling su angolo, Ochoa si supera con un grande intervento, poi Mancini sulla ribattuta mette alto clamorosamente

35′ PAREGGIA LA SALERNITANA! Filtrante per Candreva che fa secco Smalling e con il destro fulmina Rui Patricio

40′ Primo giallo del match in direzione di Gyomber per un’entrata in ritardo su El Shaarawy

45′ Cinque di recupero

45’+5 Termina il primo tempo sul punteggio di 1-1

SECONDO TEMPO

45′ Iniziata la ripresa

48′ DOPPIETTA DI CANDREVA! Gol strepitoso dell’esterno granata, che lascia partire un perfetto sinistro a giro dal limite destro dell’area. Impotente Rui Patricio

52′ Punizione da posizione molto interessante per la Roma guadagnata da Bove

53′ Vicino alla traversa il tentativo di El Shaarawy, che termina fuori di non molto

60′ Belotti a terra dopo un contrasto con Coulibaly, i giallorossi reclamano il rigore ma l’arbitro fa correre

64′ Corre ai ripari la Roma con un quadruplo cambio. Entrano Karsdorp, Renato Sanches, Paredes e Zalewski, fuori Kristensen, Bove, Smalling e Spinazzola

65′ Cambio nella Salernitana. Dentro Dia per Mazzocchi

66′ Giallo per Maggiore per un’entrata scomposta su Karsdorp

69′ Ammonito anche Kastanos per un fallo su Zalewski

70′ Rallenta ora la Salernitana. I granata con il doppio vantaggio hanno meno interesse ad attaccare

72′ Altro cooling break. Squadre stanche, un attimo di riposo

77′ Clamorosa occasione per la Roma! Bella discesa di Renato Sanches che trova El Shaarawy in area, l’attaccante si stacca dalla marcatura ma trova solo l’incrocio dei pali

78′ Doppia sostituzione nella Salernitana, fuori Maggiore per Legowski, fuori Kastanos per Sambia

82′ PAREGGIA LA ROMA! Doppietta del Gallo Belotti, che da angolo incorna alla perfezione il pallone e batte Ochoca di testa

83′ Ammonito Fazio, che a palla lontana ostruisce fallosamente la corsa di Belotti

85′ A testa bassa i giallorossi si buttano tutti in avanti a caccia del terzo gol

87′ Altro cambio nella Salernitana, Coulibaly per Botheim

Migliore in campo: a fine partita

Roma-Salernitana 2-2: risultato e tabellino

Reti: 16′, 82′ Belotti, 35′, 48′ Candreva

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling (64′ Paredes), Llorente; Kristensen (64′ Karsdorp), Bove (64′ Renato Sanches), Cristante, Aouar, Spinazzola (64′ Zalewski); Belotti, El Shaarawy. In panchina: Boer, Svilar, N’Dicka, Solbakken, Celik, Pagano, Pisgilli, Alessio. All. Conti (Mourinho squalificato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi (65′ Dia), L. Coulibaly, Maggiore (78′ Lewgowski), Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim (87′ M.Coulibaly). In panchina: Fiorillo, Costil, Motoc, Sfait, Iervolino, Elia. All. Sousa

Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG