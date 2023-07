Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma tra il possibile arrivo di Alvaro Morata e quello di Scamacca

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, sarebbe sempre più difficile l’arrivo a Roma di Alvaro Morata per gli alti costi dell’operazione. Per questo i giallorossi avrebbero ormai virato su Gianluca Scamacca, tanto che Tiago Pinto sarà a Londra per presentare un’offerta al West Ham.

A centrocampo, invece, è sempre viva la pista che porta a Renato Sanches. Si aspetta solo di trovare la formula giusta con il PSG.

