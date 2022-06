Frattesi potrebbe ritornare alla Roma, i giallorossi pronti a spendere soldi e due giocatori per riavere la mezzala del Sassuolo.

Riportare un romano a Roma da Sassuolo ha ormai una visione quasi romantica dopo Lorenzo Pellegrini, questa volta è il turno di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace da matti a Mourinho che lo vede perfetto per il suo nuovo modulo di 3-5-1-1. La mezzala d’inserimento, il compagno di Pellegrini. Due romani a dettare legge a centrocampo.

Davide Frattesi

Attenzione però, la trattativa non è delle più semplici. La valutazione del giocatore è di 35 milioni di euro, pochi sconti ma però sono accettate le contropartite tecniche e qui si inserisce la strategia dei giallorossi. La Roma punta a mettere sul piatto una quindicina di milioni di euro più i cartellini di Felix Afena Gyan e Cristian Volpato. Parliamo di due giocatore ormai pronti per il grande salto e già a segno nel massimo campionato italiano. I giallorossi però non vogliono perdere il controllo e la trattativa si basa tutto sulle opzioni che resteranno sui giocatori in questione.

