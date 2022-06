Il direttore dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati ha parlato del mercato dei granata a tutto tondo.

Davide Vagnati è stato intervistato da Sky Sport. “Belotti sta facendo le sue valutazioni legittimamente, ma lui è una pagina importante del Toro, comunque vada a finire. Noi per quella che è la nostra storia dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione. Abbiamo qualche giocatore importante come Sanabria, che ha grandi qualità tecniche”.

Bremer

“Per Pellegri stiamo trattando con il Monaco per tenerlo. Joao Pedro è sicuramente un buon giocatore, con Capozucca abbiamo fatto due chiacchiere ma attualmente non ci sono le condizioni. È presto. Bremer è stato il migliore del campionato, è stato votato. Oltre a essere un gran difensore, è anche un ragazzo eccezionale e un grande leader. Ci sono tante richieste ma vedremo con lui. L’Inter è una possibilità, ma dire che sia vicino ai nerazzurri mi sembra esagerato“.

