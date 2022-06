Il Barcellona ha fatto capire che Miralem Pjanic non fa più parte del progetto ed il bosniaco di sta guardando intorno.

Il 4 luglio inizia il ritiro precampionato del Barcellona e Miralem Pjanic molto probabilmente ci sarà nonostante sia ritenuto fuori dal progetto; lo riporta il Mundo Deportivo. L’ex Roma e Juventus si prenderà tutto il tempo a sua disposizione per valutare cosa è meglio per il suo futuro: su di lui ci sono Napoli, Inter e soprattutto Olympique Marsiglia.

Miralem Pjanic Alexandre Lacazette

Il club francese lo vorrebbe in prestito e a tal proposito avrebbe preso informazioni dal suo entourage; in azzurro potrebbe andare in cambio di Kalidou Koulibaly che eventualmente farebbe il percorso inverso. Per ora sono solo voci, se ne saprà di più nelle prossime settimane; l’unica cosa praticamente certa è che Pjanic non resterà al Barcellona

