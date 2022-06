I media spagnoli rivelano una notizia che potrebbe essere clamorosa: Josè Mourinho avrebbe chiamato un suo ex attaccante.

Secondo El Nacional Josè Mourinho vorrebbe tentare di convincere Gareth Bale a raggiungerlo a Roma: il gallese non ha rinnovato il contratto col Real Madrid ed è ora svincolato. Il portoghese lo ha allenato per qualche mese al Tottenham e quindi lo conosce molto bene.

Gareth Bale

L’attaccante però negli ultimi due anni è stato bersagliato continuamente dagli infortuni quindi c’è qualche dubbio sulla sua tenuta; nell’ultima stagione a Madrid ha giocato pochissimo nonostante non sia così anziano, si tratta di un classe 1989. Bale sicuramente vorrà arrivare in ottima condizione fisica al Mondiale in Qatar che si svolgerà a dicembre e questo aspetto potrebbe spingere qualche club a puntare su di lui; al momento si registrano gli interessi di alcune squadre spagnole.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG