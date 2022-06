Il centrocampista Paul Pogba continua a rimandare la sua decisione su quello che sarà il suo prossimo club.

Continua il duello sul mercato tra Juventus e Paris Saint-Germain: il centrocampista Paul Pogba non ha ancora deciso in quale delle due squadre andare a giocare la prossima stagione. La scelta del francese fondamentalmente è tra una squadra dove si è trovato benissimo ed ha cominciato a giocare ad altissimi livelli e un’altra che sicuramente gli offre molto di più in termini di ingaggio.

Mg Roma 17/02/2016 – Champions League / Roma-Real Madrid / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Zinedine Zidane

I media italiani ritengono che la sua volontà sia quella di tornare a Torino mentre quelli francesi pensano stia aspettando la decisione di Zinedine Zidane che deve scegliere se accettare o meno diventare l’allenatore del club parigino. RMC Sport è convinto che se il tecnico accettasse, il centrocampista andrebbe sotto la torre Eiffel.

