Tiago Pinto, general manager della Roma, sta lavorando per chiudere un doppio arrivo dal Leeds. Ecco cosa manca

Tiago Pinto, general manager della Roma, sta lavorando per chiudere un doppio arrivo dal Leeds. Per quanto riguarda Llorente, il difensore centrale tornerà a prescindere nella Capitale e si sta limando solamente la formula: nelle ultime ore si va verso ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro.

Per Kristensen, invece, la trattativa ancora non è chiusa, ma il danese è comunque molto vicino. Si lavora per un prestito secco o al più con un’opzione per il riscatto. Si va verso l’esclusione dell’obbligo. Lo riporta Sky Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG