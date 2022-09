Ennesimo infortunio alla Roma: questa volta rimane ai Box Zalewski, che non sarà disponibile lunedì contro l’Empoli

Ennesimo per Jose Mourinho e la sua Roma in questo inizio di stagione: si è fermato, infatti, Nicola Zalewski.

La diagnosi è di Affaticamento muscolare all’adduttore per il giovane talent. Nella giornata di lunedì lo staff medico farà un nuovo controllo, ma non sarà disponibile per il match contro l’Empoli.

L’articolo Roma, si ferma anche Zalewski proviene da Calcio News 24.

