La Roma prova a giocare d’anticipo: ecco qual è la strategia per ripagare il bond da 275 milioni di euro del 2019

Come riferito da Calcio e Finanza, in casa Roma la società è al lavoro per ripagare il bond da 275 milioni di euro che era stato emesso nel 2019.

Il club giallorosso sarebbe pronto a riscattare in anticipo rispetto alla scadenza del 2024 tutti i 275 milioni di euro di obbligazione. Il prezzo di rimborso delle obbligazioni sarà pari a 266.572.250 euro oltre agli importi aggiuntivi. Accordo che dovrebbe entrare in vigore il 27 ottobre.

