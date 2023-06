La Rome si starebbe inserendo nella trattativa tra il Milan e Daichi Kamada, centrocampista giapponese. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma starebbe tentando il sorpasso decisivo sul Milan per Daichi Kamada.

Il centrocampista giapponese ha da tempo un accordo con il club rossonero, ma la firma è slittata per motivi burocratici dopo l’addio di Maldini e Massara. Il calciatore, in scadenza con l’Eintracht Francoforte, arriverebbe a parametro zero.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG