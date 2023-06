Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro della Juventus. I dettagli

Giovanni Galeone, grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato a Radio Bianconera della Juventus.

PAROLE – «L’attacco per il 4-3-3? Penso che la Juventus qualche giocatore lo dovrà vendere e chi ha mercato sono Vlahovic e Chiesa, e credo entrambi andranno via. Non è facile trovare il centravanti adesso, Milik può essere una buonissima riserva ma ci vuole uno che faccia 20 gol lì davanti poi. Per aggiustare deve vendere, sennò non si può fare nulla ora. Guardate Napoli, Milan, Inter, le società non si muovono più se non incassano. L’offerta rifiutata Sono situazioni particolari. Chi va lì non fa una scelta di vita ma di soldi. Allegri vuole tornare competitivo da subito con la Juventus. Se decide di smettere, allora va in Arabia. Tanti cedono ai soldi, ma sono offerte spaventose. E’ difficile resistere a certe cifre».

