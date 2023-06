Gianluca Pagliuca, ex portiere della Sampdoria, ha parlato del futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli

Gianluca Pagliuca ha parlato della Sampdoria a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Se penso ai fatti che si sono succeduti soprattutto nell’ultimo anno solare, penso proprio che non sia assolutamente un problema il fatto di dover impostare la nuova stagione con un po’ di ritardo. Lo ribadisco: la cosa più importante è che adesso ci sia di nuovo una società, con una proprietà che ha ambizioni. Il rischio era quello di dove ripartire dalla Serie D. Sì, diciamolo: ci è andata di… stralusso, abbiamo rischiato di andare a giocare su campi di periferia. E dirò di più: il fatto di dover ripartire con un po’ di ritardo non conta e, anzi, ci poteva stare, vista la situazione. Basterà prendere qualche giocatore giusto e io penso che la Samp avrà le carte in regola per giocarsi subito le sue carte tentando la risalita in Serie A. Non sarà facile, però…».

